Oğlunu boğup, uçuruma sürdü

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Gökben Aslanyürek Okaya, otomobiliyle 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kaza haberini alınca olay yerine giden Mehmet Okaya, eşinin yaralı kurtulduğunu ancak araçta 2 yaşındaki oğulları Emre'nin araçta olmadığını öğrenince Subaşı mahallesindeki evine gitti. Oğlunun hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Eve gelen ekipler, Emre'nin öldüğünü belirledi. Acı gerçek ise Gökben Aslanyürek Okaya'nın, tedavi gördüğü hastanede kendine geldikten sonra verdiği ifadede ortaya çıktı. Eşiyle 4 yıllık evlilikleri süresince yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiğini anlatan genç kadın, oğlu Efe'yi uyuduğu sırada boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ardından diyabet hastası olan eşine ait insülin ilacından kendine 7-8 tane enjekte ettiğini ve otomobiline atlayarak Yukarıdöver mahallesine gittiğini belirten genç kadın, otomobili uçuruma sürdüğünü anlattı.