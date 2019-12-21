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’in yeğeni cezayı yedi

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin lüks otomobille hız yapması olay yaratmıştı. D.D., kadranın 250'yi gösterdiği anda sevinç çığlıkları atmış bu anları da videoya kaydetmişti. SABAH Gazetesi Günaydın ekinin sayfalarına taşıdığı olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. D.D., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce yakalandı. Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve hız sınırlarını aşmak suçlarından 3 bin 20 TL trafik cezasına çarptırılan D.D., adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na teslim edildi. MAGAZİN SERVİSİ
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Özcan Deniz’in yeğeni cezayı yedi
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