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: Cani koca dehşet yaşattı! Üç haftalık oğlunu kendine rakip gördü! Sebebi ise kan dondurdu

'nin Başkenti 'da meydana gelen kan donduran olay haberi olarak duyuruldu. Her satırı tüyler ürperten olayın ayrıntıları dehşete düşürürken, ülke medyası da gelişmeleri yakından takip ediyor. Psikolojik sorunları olan cani baba , 3 hafta önce dünyaya gelen oğlunu kendisine rakip olarak görmeye başlayarak karısının kendine ilgi göstermediği düşüncelerine kapıldı. Bunun üzerine bunalıma giren baba oğlunu öldürdü, karısını ise yaraladı. Polisi arayarak suçunu itiraf eden adamın sözleri ise şoke etti. İşte kan donduran son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 09:41
Son dakika: Cani koca dehşet yaşattı! Üç haftalık oğlunu kendine rakip gördü! Sebebi ise kan dondurdu

Tüm dünya 'nin Başkenti 'da yaşanan haberini konuşuyor. Bir fast food zincirleri restoranında çalışan katil baba 'nın psikolojik sorunlar yaşadığı ve oğlunu kendisine rakip görmesi gündemde yer edindi. Olay Başkent Londra'ya bağlı bölgesinde meydana geldi. Genç çift önce gittikleri kuaförde tartıştı. Daha sonra bu tartışma unutuldu ve eve geldiler. Kuaförden eve geldiklerinde eline bıçağı alan baba, aniden önce üç haftalık oğluna ardından karısına saldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden bebeğin ardından anne ağır yaralandı.

İNGİLTERE'DE CANİ KOCA DEHŞET YAŞATTI!

Cani koca ilk önce üç haftalık oğlunu öldürdü ardından annesine dehşet yaşattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir yetkili ise; zanlının bebeği bir oğul olarak değil, onu karısının sevgisine rakip olarak gördüğünü söyledi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika: Cani koca dehşet yaşattı! Üç haftalık oğlunu kendine rakip gördü! Sebebi ise kan dondurdu
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