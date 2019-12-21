Son dakika: Cani koca dehşet yaşattı! Üç haftalık oğlunu kendine rakip gördü! Sebebi ise kan dondurdu

Tüm dünya İngiltere'nin Başkenti Londra'da yaşanan son dakika haberini konuşuyor. Bir fast food zincirleri restoranında çalışan katil baba Denis Beytula'nın psikolojik sorunlar yaşadığı ve oğlunu kendisine rakip görmesi gündemde yer edindi. Olay Başkent Londra'ya bağlı Portland Close bölgesinde meydana geldi. Genç çift önce gittikleri kuaförde tartıştı. Daha sonra bu tartışma unutuldu ve eve geldiler. Kuaförden eve geldiklerinde eline bıçağı alan baba, aniden önce üç haftalık oğluna ardından karısına saldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden bebeğin ardından anne ağır yaralandı.

İNGİLTERE'DE CANİ KOCA DEHŞET YAŞATTI!

Cani koca ilk önce üç haftalık oğlunu öldürdü ardından annesine dehşet yaşattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir yetkili ise; zanlının bebeği bir oğul olarak değil, onu karısının sevgisine rakip olarak gördüğünü söyledi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…