Taşıyıcı anne üçüz bebeklerini istiyor

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İstanbul'da bekar olan doktor Savaş A. (53) taşıyıcı anne Handan C.'den (50) başka bir kadının yumurtaları kullanılarak- KKTC'de üçüz bebek sahibi oldu. Doktor, bakım sürecinde taşıyıcı anneden yardım aldı. Bir süre sonra da annesi ve kız kardeşiyle birlikte üçüzlerin bakımını üstlendi. Ancak öğretmenlik yapan taşıyıcı anne, şu an 11 aylık olan üçüzleri eski eşi A.S.Y.'nin nüfusuna kaydettirip "Çocuklarımı bana vermiyorlar" diyerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikâyetçi oldu ve korunma istedi.Mahkeme 6 aylık korunma kararı verip çocukları taşıyıcı anneye teslim etti. Karar süresince üçüzlerin bakımı için aylık 600'er liradan toplam 2 bin 400 liranın Savaş A.'dan alınarak taşıyıcı anneye ödenmesine hükmedildi. Savaş A. karara üst mahkemede itiraz etti. Üst mahkeme, çocukların annesinin Handan C. olduğunu, babalık iddiasının henüz ispatlanmadığını ve çocukların yaşı itibarıyla bakıma muhtaç olduğunu belirtti. Korunma kararı 2 aya düştü. Taraflar arasında evlilik olmadığı için 2 bin 400 liralık nafaka kaldırıldı. Savaş A. ve ailesi hakkında hakaret ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonluçlandı. A.S.Y. ise 'soybağının reddi' davası açtı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen soybağının reddi davasında üçüzlere kayyum atanmasına karar verilmesi istendi.