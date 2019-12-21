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100 bin sosyal konut projesi nereye, hangi il ve ilçelere yapılacak? Başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut, yapılacak kura çekimi ile sahiplerine kavuşacak. konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. İlgili Ziraat Bankası şubeleri aracılılığıyla TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu yapacak olan vatandaşlar, öncesinde “TOKİ hangi ile kaç konut yapacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını amaçlayan projeden, 100 bin hanenin yararlanması planlanıyor. Başvuru şartları arasında “proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması” maddesinin olması, “TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile hangi ilçelerde kaç adet konut inşa edilecek?” sorusunun araştırılmasına sebep oluyor. İşte Türkiye genelinde inşa edilecek 100 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:02
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nereye, hangi il ve ilçelere yapılacak? Başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık Pazartesi itibarıyla başladı. 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek başvuru süreci ile ilgili pek çok detay merak ediliyor. Bu detayların başında başvuru şartları ve kanalları gelirken projenin gerçekleştirildiği il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor ya da nüfusa kayıtlı olmak maddesi dolayısıyla "TOKİ evleri hangi il ve ilçelerde yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında ülke genelinde binlerce ailenin konut sahibi olması planlanıyor. Projenin hayata geçirileceği ilçelerin büyük bir bölümü ise netlik kazanmaya başladı. Bugün ve önümüzdeki günlerde başvurularını gerçekleştirecek kişiler için TOKİ hangi il ve ilçelerde ne kadar konut inşa edecek sorusunu yanıtladık…

HANGİ İL VE İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından kapsamı belirlenen proje ile hangi ve ilçelerde kaç konutun inşa edileceğine ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Özellikle 'da ikamet ya da İstanbul ilçelerinden bir tanesinde nüfusa kayıtlı olan vatandaşlar, "100 bin konut projesi İstanbul'da nerede?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte proje kapsamında İstanbul başta olmak üzere il ve ilçelere göre inşa edilecek konut sayısı…

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TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nereye, hangi il ve ilçelere yapılacak? Başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
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