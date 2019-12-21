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Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 21:45
Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir?

A) Suşi

B) Kayısı

C) Kızarmış tavuk parçası

D) Haşlanmış yumurta

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

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Usain Bolt 2008 Olimpiyatları sırasında hangisinden günde ortalama 10 tane yemiştir?
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