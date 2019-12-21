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Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat! 27 Aralık kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu bu hafta da ilgi çeken indirimlerin tam listesini yayınladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem ucuz hem kaliteli ürünleri raflardaki yerini alacak. Özellikle kışlık giysiler ve mutfak araç gereçleri popüler indirimler arasında yer aldı. Buna göre ‘’ ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 27 Aralık’tan itibaren raflara dizilecek olan ürünler arasında su ısıtıcısı, karaoke mikrofon, paşabahçe snow gold çay takımı, Paşabahçe snow gold kahve yanı su bardağı, dikiş makinesi, uzun fermuarlı polar yer alıyor. Haberimizden, indirimli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri ile teknoloji fırsatlarını da kapsayan 27 Aralık 2019 Cuma kataloğu listesine ulaşabilir, indirimli ürünlerin fiyatlarına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:02
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat! 27 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. Her Cuma müşterilerine kapısını açan mağazanın indirimli ürünler listesi ilgiyle araştırılıyor. Buna göre '' Bu hafta ürünlerde neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yeni yıla girmeden önce mağazada birçok teknoloji, mutfak ürünlerinde dev fırsat yaşanıyor. Bu haftanın tam listesinde en dikkat çeken ürünler ise şüphesiz Casilda Home Çift Kişilik Emboss Kadife Yorgan 129 TL. Kuş Tüyü Yastık 39,90 TL. Visco Banyo Takımı 39,90 TL. Lisanslı Polar Çocuk Alt Eşofman 13,50 TL. Kadın Kapüşonlu Kadife Spor Takım 49,90 TL. Peki 27 Aralık kataloğunda neler var? Haberimizde, BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (27 ARALIK 2019)

Bim aktüel ürünler bu haftanın kataloğu merak ediliyor. Beyaz eşyadan, kışlık giysiye, çay bardağı takımından, teknoloji ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Haberimizin devamında yer alan görsele tıklayarak aktüel ürünler kataloğuna erişebilirsiniz.

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