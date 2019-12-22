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Google'da Doodle sürprizi - 21 Aralık kış gündönümünde neler olacak? En uzun gece nedir, hangi güne denk geliyor?

Tüm dünyada 21 Aralık’ta olarak yaşanıyor. Google'dan Doodle sürprizi de geldi. Güneş ışınlarının oğlak dönencesine dik geldiği bugünden sonra artık geceler kısalmaya başlar. Yani yılın en kısa günü, kış gün dönümü olarak 21 Aralık’tır. Bugünde en uzun gece Ülkemizin Kuzey'indeki Sinop'ta yaşanırken, en kısa gece Güney'deki Hatay'da olacak. Bir doğa olayına şahit olacağımız Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. Bilimsel bir doğa olayı olarak kabul edilen bugünden itibaren gölge boyları uzamaya başlar. Peki En uzun gece ? 21 Aralık ekinoksu hangi güne denk geliyor? Astronomik olaran Kış gün dönümü ne demek?

Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:30
Google'da Doodle sürprizi - 21 Aralık en uzun gece kış gündönümünde neler olacak? En uzun gece nedir, hangi güne denk geliyor?

gecenin yaşandığı 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir. Bugünden itibaren geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlar. 21 Aralık en uzun Sinop ilçesinde yaşanırken, en kısa gece ise Hatay'da olacak. Astronomik bir doğa olayı olan Kuzey yarıkürede yer alan pek çok ülkede ve kültürde kışın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu özel güne bağlı çeşitli kutlamalar veya gelenekler de olur. Peki En uzun gece ? 21 Aralık ekinoksu en uzun gece hangi güne denk geliyor?

21 ARALIK EN UZUN GECE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Astronomi bilimcilerin yakından ilgilendiği için geri sayım başladı. Haberimizde, 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi (kış gündönümü) hakkında detaylara erişebilirsiniz.

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