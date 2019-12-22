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'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi

'nın Yumurtalık ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.12.2019 23:10

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde, park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen iki arkadaş yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi
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