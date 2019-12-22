Bahar’ın korkunç ölümü

yarbakır'ın

BUGÜN NELER OLDU

DiKayapınar ilçesinde, dün sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, bir marketin önünde hareketsiz yatan bir genç kız görünce polisi aradı. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen genç kızın, marketin bulunduğu binanın 10'uncu katında oturan 17 yaşındaki Bahar Akdemir olduğu belirlendi. Genç kızın yüzünün de sokak köpekleri tarafından parçalandığı tespit edildi. Polis evin balkonunun demir korkuluklarında genç kıza ait parmak ve avuç izleri tespit etti. Genç kızın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.