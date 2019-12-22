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'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu. Kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.12.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:31
Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

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Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
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