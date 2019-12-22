‘Birileri takip ediyor’ dediler, kayboldular

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BUGÜN NELER OLDU

yaşayan Veysi Akbulut (31) ve Fatıma Akbulut (27), 2 çocuklarını da yanlarına alarak, birkaç gün önce Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Fatıma Akbulut'un ailesini ziyarete geldi. Geçen perşembe saat 10.00 sıralarında çarşıya çıkan Akbulut çifti, alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek için otomobillerine bindi. Saat 11.00 sıralarında ise kayınpederini arayan Veysi Akbulut, birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Bu görüşmenin ardından bir daha Akbulut çiftine ulaşılamadı. Genç çiftin yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çifte ait otomobili, hasar verilmiş ve lastikleri patlatılmış halde boş bir tarlada buldu. Polis Akbulut çiftini bulmak için tüm imkanları seferber etti. Ailenin yakınları Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği önünde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.