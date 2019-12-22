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Çiğli Belediyesi’nde işçi isyanı emekçinin hakkını ver

SERHAN ÇİFDALÖZ Yaşam
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Çiğli Belediyesi’nde işçi isyanı emekçinin hakkını ver

CHP'li İzmir Çiğli Belediyesi'nde çalışan Genel İş İzmir 5 No'lu Şube üyesi işçiler, ikramiye alacakları için belediye önünde eylem yaptı. İşçiler belediyenin ayın 20'sinde ikramiyeyi yatırması gerektiği halde yatırmadığını söyledi. Bu yüzden önceki gün mesai bitiminde belediye önünde toplanan işçiler, belediyeye tepki gösterdi. Maaşların da 5 gün geç yattığını dile getiren işçilerin, ikramiyelerin yatırılmaması halinde protestoyu eyleme dönüştürecekleri ve şantiye kapılarına kilit vuracakları ifade edildi.İşçiler adına açıklama yapan İşyeri Baş Temsilcisi Ali Bingöl, CHP'li Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelip işçilere açıklama yapması gerektiğini söyleyerek "Eğer gerçek bir sıkıntı varsa erkenden işçini bilgilendir. Ama ne yazık ki insan yerine konmadığımız için kimse bizi muhatap almadı" dedi. Bir daha böyle bir durumla karşılaştıklarında iş bırakacaklarını söyleyen Bingöl, "Paramız ödendiyse işimize çıkarız paramız yoksa yine buraya geliriz. Bıçak artık kemikte. Pazartesi işimize döndüğümüzde karşılığımızı bulamazsak neler yapacağımıza dair birlikte karar alacağız" diye konuştu.

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ÇOLUK ÇOCUĞUN RIZKINI YEME
Eylem sırasında vatandaşlar da işçilere destek verdi. Bir vatandaş CHP'li başkana seslenerek, "Emekçi dedin, barış dedin, özgürlük dedin geldin başkan oldun emekçinin hakkın yiyemezsin. Çoluğun çocuğun rızkı o" şeklinde konuştu.

SMS'LE ÇARK ETTİLER
İşçilerin merdivende beklediğini gören belediye yetkilileri, işçilere ikramiyenin 3 Ocak 2020'ye kadar yatırılacağını belirten SMS gönderdiği aktarıldı.

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