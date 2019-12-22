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? 22 Aralık

Son dönemde özellikle Marmara ve Akdeniz bölgesinde art arda yaşanan depremler ile birlikte vatandaşlar ‘’ sorusunu araştırıyor. anlık olarak yaşanan son depremleri listeliyor. Haberimizin içerisinden 22 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 14:33
En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Aralık

Gün içerisinde yaşanan sarsıntıların ardından pek çok vatandaş Kandilli Rasathanesi son depremler listesini merak ediyor. Deprem kuşağında yer alan bir ülke olmamızdan dolayı özellikle son dönemde sarsıntılarda artmış durumda. Peki, en son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi anlık olarak sürekli deprem listesini güncelliyor. Sabah.com.tr olarak Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizlerle paylaştık...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ARALIK

  1. 2019.12.22 14:15:26 36.8265 29.1550 0.0 -.- 2.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
  2. 2019.12.22 13:31:42 38.3902 39.6197 9.1 -.- 2.0 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
  3. 2019.12.22 12:23:01 37.0555 28.5427 5.0 -.- 3.0 2.8 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
  4. 2019.12.22 11:50:23 37.1913 27.8650 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
  5. 2019.12.22 11:47:08 37.1692 27.8377 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
  6. 2019.12.22 11:44:19 40.4025 33.3907 5.0 -.- 1.7 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
  7. 2019.12.22 07:43:49 38.7585 43.2633 19.1 -.- 2.0 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
  8. 2019.12.22 07:37:40 39.2210 26.7855 6.7 -.- 1.7 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
  9. 2019.12.22 02:51:37 34.8755 27.8083 21.5 -.- 3.5 3.3 AKDENIZ İlksel
  10. 2019.12.22 01:21:06 38.5263 41.7528 7.0 -.- 1.8 -.- CITLIYOL-MUTKI (BITLIS) İlksel
  11. 2019.12.22 00:38:02 36.4810 28.6892 1.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
  12. 2019.12.22 00:36:51 39.5700 40.7148 5.4 -.- 1.6 -.- KUMASLI-CAT (ERZURUM) İlksel
  13. 2019.12.22 00:34:53 40.1997 31.8823 5.6 -.- 2.2 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
  14. 2019.12.21 22:57:54 38.4593 35.1283 5.0 -.- 1.9 -.- GULBAYIR-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
  15. 2019.12.21 22:18:23 37.7148 29.6400 6.9 -.- 1.7 -.- BEYLERLI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
  16. 2019.12.21 21:39:28 37.8583 29.6258 5.2 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
  17. 2019.12.21 21:36:50 38.1807 40.4218 8.0 -.- 2.9 -.- SAGDICLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
  18. 2019.12.21 21:21:33 33.9777 25.5475 18.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
  19. 2019.12.21 19:40:30 38.2470 36.1610 14.1 -.- 1.1 -.- DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
  20. 2019.12.21 19:27:31 40.2063 31.7732 5.0 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
  21. 2019.12.21 19:11:57 34.6097 24.8035 24.2 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
  22. 2019.12.21 18:37:26 37.8552 29.6660 9.3 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
  23. 2019.12.21 18:35:55 37.8503 29.6503 8.6 -.- 2.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE01 (2019.12.21 18:35:56)
  24. 2019.12.21 17:06:54 37.0693 39.0653 4.7 -.- 2.8 -.- MUTLUCA-(SANLIURFA) İlksel
  25. 2019.12.21 16:18:23 37.8842 29.6072 7.5 -.- 2.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
  26. 2019.12.21 15:27:08 37.8595 29.6552 10.4 -.- 3.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
  27. 2019.12.21 15:18:55 37.8698 29.6367 10.0 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
  28. 2019.12.21 15:04:05 37.9010 29.0537 0.0 -.- 2.3 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel
  29. 2019.12.21 14:18:43 38.7593 43.0492 4.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
  30. 2019.12.21 13:58:35 37.1108 27.8878 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
  31. 2019.12.21 13:46:10 36.4067 35.6065 8.0 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  32. 2019.12.21 13:13:11 37.8627 29.6245 4.9 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
  33. 2019.12.21 12:28:19 37.2812 31.8832 0.0 -.- 2.3 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
  34. 2019.12.21 12:02:21 37.2372 28.1488 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
  35. 2019.12.21 11:59:04 37.2313 27.8812 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
  36. 2019.12.21 11:35:47 42.9518 43.7288 28.8 -.- 2.8 -.- RUSYA İlksel
  37. 2019.12.21 10:48:40 38.3377 27.6190 9.9 -.- 1.4 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
  38. 2019.12.21 09:25:09 37.3992 35.0628 8.5 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
  39. 2019.12.21 07:36:29 36.7978 34.2853 5.0 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
  40. 2019.12.21 07:09:46 35.7550 29.4723 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
  41. 2019.12.21 06:36:34 39.4162 40.3942 2.6 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
  42. 2019.12.21 01:51:33 38.7372 38.8983 7.4 -.- 1.8 -.- ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
  43. 2019.12.21 01:45:52 38.6510 27.1157 18.5 -.- 1.8 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel
  44. 2019.12.20 23:34:07 36.5033 28.7218 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

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En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Aralık
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