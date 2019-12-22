En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Aralık

Gün içerisinde yaşanan sarsıntıların ardından pek çok vatandaş Kandilli Rasathanesi son depremler listesini merak ediyor. Deprem kuşağında yer alan bir ülke olmamızdan dolayı özellikle son dönemde sarsıntılarda artmış durumda. Peki, en son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi anlık olarak sürekli deprem listesini güncelliyor. Sabah.com.tr olarak Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizlerle paylaştık...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ARALIK

2019.12.22 14:15:26 36.8265 29.1550 0.0 -.- 2.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.12.22 13:31:42 38.3902 39.6197 9.1 -.- 2.0 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel 2019.12.22 12:23:01 37.0555 28.5427 5.0 -.- 3.0 2.8 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel 2019.12.22 11:50:23 37.1913 27.8650 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.22 11:47:08 37.1692 27.8377 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.22 11:44:19 40.4025 33.3907 5.0 -.- 1.7 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel 2019.12.22 07:43:49 38.7585 43.2633 19.1 -.- 2.0 -.- DAGONU-(VAN) İlksel 2019.12.22 07:37:40 39.2210 26.7855 6.7 -.- 1.7 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel 2019.12.22 02:51:37 34.8755 27.8083 21.5 -.- 3.5 3.3 AKDENIZ İlksel 2019.12.22 01:21:06 38.5263 41.7528 7.0 -.- 1.8 -.- CITLIYOL-MUTKI (BITLIS) İlksel 2019.12.22 00:38:02 36.4810 28.6892 1.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.22 00:36:51 39.5700 40.7148 5.4 -.- 1.6 -.- KUMASLI-CAT (ERZURUM) İlksel 2019.12.22 00:34:53 40.1997 31.8823 5.6 -.- 2.2 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.12.21 22:57:54 38.4593 35.1283 5.0 -.- 1.9 -.- GULBAYIR-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel 2019.12.21 22:18:23 37.7148 29.6400 6.9 -.- 1.7 -.- BEYLERLI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.21 21:39:28 37.8583 29.6258 5.2 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.21 21:36:50 38.1807 40.4218 8.0 -.- 2.9 -.- SAGDICLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel 2019.12.21 21:21:33 33.9777 25.5475 18.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.21 19:40:30 38.2470 36.1610 14.1 -.- 1.1 -.- DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2019.12.21 19:27:31 40.2063 31.7732 5.0 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.12.21 19:11:57 34.6097 24.8035 24.2 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.21 18:37:26 37.8552 29.6660 9.3 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.21 18:35:55 37.8503 29.6503 8.6 -.- 2.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE01 (2019.12.21 18:35:56) 2019.12.21 17:06:54 37.0693 39.0653 4.7 -.- 2.8 -.- MUTLUCA-(SANLIURFA) İlksel 2019.12.21 16:18:23 37.8842 29.6072 7.5 -.- 2.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.21 15:27:08 37.8595 29.6552 10.4 -.- 3.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.21 15:18:55 37.8698 29.6367 10.0 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.21 15:04:05 37.9010 29.0537 0.0 -.- 2.3 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel 2019.12.21 14:18:43 38.7593 43.0492 4.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.12.21 13:58:35 37.1108 27.8878 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.21 13:46:10 36.4067 35.6065 8.0 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.21 13:13:11 37.8627 29.6245 4.9 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.21 12:28:19 37.2812 31.8832 0.0 -.- 2.3 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.12.21 12:02:21 37.2372 28.1488 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.12.21 11:59:04 37.2313 27.8812 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.12.21 11:35:47 42.9518 43.7288 28.8 -.- 2.8 -.- RUSYA İlksel 2019.12.21 10:48:40 38.3377 27.6190 9.9 -.- 1.4 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel 2019.12.21 09:25:09 37.3992 35.0628 8.5 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel 2019.12.21 07:36:29 36.7978 34.2853 5.0 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.12.21 07:09:46 35.7550 29.4723 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.21 06:36:34 39.4162 40.3942 2.6 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel 2019.12.21 01:51:33 38.7372 38.8983 7.4 -.- 1.8 -.- ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) İlksel 2019.12.21 01:45:52 38.6510 27.1157 18.5 -.- 1.8 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.12.20 23:34:07 36.5033 28.7218 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel