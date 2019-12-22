En son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Aralık

Gün içerisinde yaşanan sarsıntıların ardından pek çok vatandaş Kandilli Rasathanesi son depremler listesini merak ediyor. Deprem kuşağında yer alan bir ülke olmamızdan dolayı özellikle son dönemde sarsıntılarda artmış durumda. Peki, en son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi anlık olarak sürekli deprem listesini güncelliyor. Sabah.com.tr olarak Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizlerle paylaştık...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ARALIK
- 2019.12.22 14:15:26 36.8265 29.1550 0.0 -.- 2.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
- 2019.12.22 13:31:42 38.3902 39.6197 9.1 -.- 2.0 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
- 2019.12.22 12:23:01 37.0555 28.5427 5.0 -.- 3.0 2.8 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
- 2019.12.22 11:50:23 37.1913 27.8650 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2019.12.22 11:47:08 37.1692 27.8377 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2019.12.22 11:44:19 40.4025 33.3907 5.0 -.- 1.7 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
- 2019.12.22 07:43:49 38.7585 43.2633 19.1 -.- 2.0 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
- 2019.12.22 07:37:40 39.2210 26.7855 6.7 -.- 1.7 -.- ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
- 2019.12.22 02:51:37 34.8755 27.8083 21.5 -.- 3.5 3.3 AKDENIZ İlksel
- 2019.12.22 01:21:06 38.5263 41.7528 7.0 -.- 1.8 -.- CITLIYOL-MUTKI (BITLIS) İlksel
- 2019.12.22 00:38:02 36.4810 28.6892 1.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
- 2019.12.22 00:36:51 39.5700 40.7148 5.4 -.- 1.6 -.- KUMASLI-CAT (ERZURUM) İlksel
- 2019.12.22 00:34:53 40.1997 31.8823 5.6 -.- 2.2 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
- 2019.12.21 22:57:54 38.4593 35.1283 5.0 -.- 1.9 -.- GULBAYIR-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
- 2019.12.21 22:18:23 37.7148 29.6400 6.9 -.- 1.7 -.- BEYLERLI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 21:39:28 37.8583 29.6258 5.2 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 21:36:50 38.1807 40.4218 8.0 -.- 2.9 -.- SAGDICLI-SUR (DIYARBAKIR) İlksel
- 2019.12.21 21:21:33 33.9777 25.5475 18.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
- 2019.12.21 19:40:30 38.2470 36.1610 14.1 -.- 1.1 -.- DAMLALI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
- 2019.12.21 19:27:31 40.2063 31.7732 5.0 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
- 2019.12.21 19:11:57 34.6097 24.8035 24.2 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
- 2019.12.21 18:37:26 37.8552 29.6660 9.3 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 18:35:55 37.8503 29.6503 8.6 -.- 2.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE01 (2019.12.21 18:35:56)
- 2019.12.21 17:06:54 37.0693 39.0653 4.7 -.- 2.8 -.- MUTLUCA-(SANLIURFA) İlksel
- 2019.12.21 16:18:23 37.8842 29.6072 7.5 -.- 2.3 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 15:27:08 37.8595 29.6552 10.4 -.- 3.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 15:18:55 37.8698 29.6367 10.0 -.- 1.7 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 15:04:05 37.9010 29.0537 0.0 -.- 2.3 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 14:18:43 38.7593 43.0492 4.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
- 2019.12.21 13:58:35 37.1108 27.8878 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2019.12.21 13:46:10 36.4067 35.6065 8.0 -.- 1.9 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
- 2019.12.21 13:13:11 37.8627 29.6245 4.9 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
- 2019.12.21 12:28:19 37.2812 31.8832 0.0 -.- 2.3 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
- 2019.12.21 12:02:21 37.2372 28.1488 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
- 2019.12.21 11:59:04 37.2313 27.8812 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2019.12.21 11:35:47 42.9518 43.7288 28.8 -.- 2.8 -.- RUSYA İlksel
- 2019.12.21 10:48:40 38.3377 27.6190 9.9 -.- 1.4 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
- 2019.12.21 09:25:09 37.3992 35.0628 8.5 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
- 2019.12.21 07:36:29 36.7978 34.2853 5.0 -.- 2.0 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
- 2019.12.21 07:09:46 35.7550 29.4723 22.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
- 2019.12.21 06:36:34 39.4162 40.3942 2.6 -.- 1.7 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
- 2019.12.21 01:51:33 38.7372 38.8983 7.4 -.- 1.8 -.- ASAGICAKMAK-KEBAN (ELAZIG) İlksel
- 2019.12.21 01:45:52 38.6510 27.1157 18.5 -.- 1.8 -.- HAYKIRAN-MENEMEN (IZMIR) İlksel
- 2019.12.20 23:34:07 36.5033 28.7218 8.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel