Gülerken içtiği "bir yudum çay" hastanelik etti

Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odasınca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Yardımcı, muhasebecinin ikram ettiği çaydan gülerken bir yudum içtikten sonra rahatsızlandı. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı'ya ilk müdahaleyi yanındakiler yaptı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Yardımcı'ya, oksijen desteğinde bulunuldu. Buradaki tedavi ile bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Doktorlar, Yardımcı'nın nefes borusunu tıkayan çayın, yapılan ilk müdahale sırasında çıkartıldığını belirledi.