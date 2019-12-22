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içtiği "bir yudum çay" hastanelik etti

Antalya'da içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşayan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede hayatta kaldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.12.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:59
Gülerken içtiği bir yudum çay hastanelik etti

Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odasınca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Yardımcı, muhasebecinin ikram ettiği çaydan bir yudum içtikten sonra rahatsızlandı. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı'ya ilk müdahaleyi yanındakiler yaptı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Yardımcı'ya, oksijen desteğinde bulunuldu. Buradaki tedavi ile bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Doktorlar, Yardımcı'nın nefes borusunu tıkayan çayın, yapılan ilk müdahale sırasında çıkartıldığını belirledi.

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Gülerken içtiği "bir yudum çay" hastanelik etti
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