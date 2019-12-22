Hercai yine birinci

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BUGÜN NELER OLDU

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı, cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, tüm kişiler kategorisinde yüzde 9.14 izlenme oranı ve yüzde 19.76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 26. bölüm etiketi #aşkateslim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Dizinin bu haftaki bölümünde bunca yıl Miran bir gün gelecek diye acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması Azize Aslanbey'in değiştridiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkarmaya başladı