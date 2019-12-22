Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hercai yine birinci

yine birinci

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Hercai yine birinci
Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı, cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, tüm kişiler kategorisinde yüzde 9.14 izlenme oranı ve yüzde 19.76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 26. bölüm etiketi #aşkateslim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Dizinin bu haftaki bölümünde bunca yıl Miran bir gün gelecek diye acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması Azize Aslanbey'in değiştridiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkarmaya başladı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai yine birinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN