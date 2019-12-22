Honduras’ta hapishanede isyan: 18 ölü 16 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

OrtaAmerika ülkesi Honduras'taki bir hapishanede isyan çıkması üzerine 18 kişi hayatını kaybetti. Honduras'ta hükümetin birkaç gün önce ülkedeki hapishane yönetimi sisteminde acil durum ilan ederek cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı aldı. Karar sonrası Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Honduras hapishanelerini asker ve polislerin devralması sürecinin en az 6 ay sürmesi bekleniyor.