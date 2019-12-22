İmamoğlu: Soğukta yatabilirsiniz

dalar'daki

BUGÜN NELER OLDU

at itlaflarını protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak eylem yapan hayvanseverler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu, sorunlar çözülmezse eyleme devam edeceklerini belirten aktivistlere buz gibi cevap verdi: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz. Önceki akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen eylemcilerden Zülal Kalkandelen, İmamoğlu ile aralarında geçen diyalogu anlattı: "Siz göreve geldiğinizde herkes için daha yaşanabilir bir kent vaat ettiniz. Siz hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. 'Kaldıracağım' dediniz. Biz inandık. Ama orada atlar ölmeye devam etti" diye konuştu. Kalkandelen, 12 Temmuz'dan bu yana randevu taleplerinin hala beklediğini de söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cevaben, "Ben kaldıracağım dedim ama göreve gelir gelmez kaldıracağım demedim" dedi." Aktivistlerden İlker İnmez de, "Biz, eylemin amacı sizin karara varma sürecinizi hızlandırmak' dedik. Ekrem Bey de 'O da sizin takdiriniz. İsterseniz soğukta yatabilirsiniz' dedi. Maalesef bize böyle bir cümle kullandı" şeklinde konuştu. Aktivistlerden Viyan Kınalı ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Atların dünkü koşulları bugün de devam ediyor. İmamoğlu dün konuştuğundan farklı hiçbir şey söylemedi. Bu görüşmenin yapılmasının amacı İmamoğlu'nun 'demoktarik bir belediyecilik anlayışımız var' görüntüsü vermek. Ayrıca görüşmede bir kelime kullandı. Bu zaten kendisini açıklıyor. 'Konuşmama müsaade edin siz zaten buraya beni dinlemeye geldiniz.' Hayır! Biz oraya İmamoğlu'nu dinlemeye değil, biz kendimizi ve sesini çıkaramayan atların derdini size anlatmaya gittik. Ama İmamoğlu bizim oraya onu dinlemeye geldiğimizi varsayarak üstten bir ifadeyle iletişim kurdu" diye konuştu.