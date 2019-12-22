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İstanbul Resitalleri’ne görkemli kapanış

Giriş Tarihi: 22.12.2019
İstanbul Resitalleri’ne görkemli kapanış
SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri'nin son konuğu İrlandalı piyano virtüözü Finghin Collins oldu. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) The Seed'de sahne alan Collin's Beethoven ve Schubert eserleri seslendirdi. İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'in de ev sahipliğini paylaştığı resital hem klasik müzikseverleri hem de İstanbul'da yaşayan İrlandalıları buluşturdu. İzleyicilerin ayakta alkışladığı resital sonrası sanatçı son albümü Chopin'i de klasik müzikseverler için imzaladı. İstanbul Resitallerinin yeni yıldaki ilk konuğu ise dünyaca ünlü viyolonselci Alexander Chaushian olacak. Japonya'dan Amerika'ya uzanan bir coğrafyada Suntory Hall, Wigmore Hall, Viyana Konzerthaus ve Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında konserler veren; Tchaikovsky ve ARD gibi iki önemli uluslararası yarışmanın ödüllü ismi 1977 Yerevan doğumlu sanatçı 18 Ocak'ta konser verecek.
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İstanbul Resitalleri’ne görkemli kapanış
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