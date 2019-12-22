Kalp nakli bekliyordu yapay kalple tedavi oldu

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yaşayan Mehmet Gürses'in (52), yaklaşık 5 sene önce geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi için gittiği hastanede kalp damarına bir adet stent takıldı. Daha sonra hastaneye kontrol için giden Gürses, stent takılan damarın da tıkandığını öğrendi. Doktorunun yönlendirmesi sonucu Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne giden Gürses, kalp nakli beklerken durumunun ağırlaşması nedeniyle yapay kalple tedavi edildi. Gürses, çantasında taşıdığı yapay kalple yaşamına devam ediyor. Kalp Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, "Bizim 'ortopneik' dediğimiz, (yatar pozisyonda meydana gelen nefes darlığı) durumu yaşıyordu. Kalbi yeterli kasılamadığı için akciğerleri su ile dolmuştu. Düz yatış durumunda akciğerler yetersiz kaldığından yürüyemiyordu, oturur pozisyonda kalmak durumundaydı. Kalp nakli listesinde beklerken hastanın genel durumu bozulan hastaya, yoğun bakıma alınarak kalp nakline köprüleme amaçlı yapay kalp cihazı taktık. Yapay kalp cihazı takıldıktan sonra yoğun bakımda kalma süresi her hastaya göre değişiklik gösterebilir Mehmet Bey cihaza çok iyi uyum sağladığı için 1 gün yoğun bakımda kalması yeterli oldu, sonrasında 5 gün de serviste kaldıktan sonra 6. gün hastamızı evine yollayabildik. Maalesef Türkiye'deki organ bekleme listesi yaklaşık 2 bin iken, geçtiğimiz sene ortalama yapılan kalp nakli sayısı ise 69. Bu durumda mecburen öncelik acil hastalara verilmek durumunda. Bu da organ bağışı konusundaki yetersizliği gösteriyor" dedi. Gürses ise "Yapay kalpten başka çaren yok dediler. Şimdi bomba gibiyim" diye konuştu.