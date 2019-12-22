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Son dakika: Mardin'de kaybolan karı koca bakın nerede, nasıl bulundu!

Geçtiğimiz günlerde Mardin'de dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Misafirlikten evlerine dönen çift, otomobilleri ile seyir halindeyken takip edildiklerinden şüphelenip aile yakınlarını arayarak durumu bildirmişler, ve ortadan kaybolmuşlardı. Çiftin araçları ise bir mahallede, kaportası hasarlı halde bulunmuştu. Bu akılalmaz olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıp çift için arama çalışması başlatan emniyet güçleri, yüzlerce kamera kaydı ve drone kullanarak çifti aracın terk edildiği yere 1,5 km mesafede bir ahırda buldu. Karı kocanın verdiği ifade ise şaşkına çevirdi. İşte şoke eden olaydan son dakika detayları!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:50
Son dakika: Mardin'de kaybolan karı koca bakın nerede, nasıl bulundu!

Mersin'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut çifti geçen hafta 2 çocuğuyla birlikte Kızıltepe'deki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Veysi Akbulut, eşi Fatıma Akbulut ile birlikte çarşıya gitmek için kayınpederinin evinden çıktı. Veysi Akbulut yolda kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'u arayarak bir araç tarafından takip edildiklerini söyledi. Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika: Mardin'de kaybolan karı koca bakın nerede, nasıl bulundu!
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