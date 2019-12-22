Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mardin'de kaybolan karı koca bakın nerede, nasıl bulundu!

Son dakika: Mardin'de kaybolan karı koca bakın nerede, nasıl bulundu! Geçtiğimiz günlerde Mardin'de dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Misafirlikten evlerine dönen çift, otomobilleri ile seyir halindeyken takip edildiklerinden şüphelenip aile yakınlarını arayarak durumu bildirmişler, ve ortadan kaybolmuşlardı. Çiftin araçları ise bir mahallede, kaportası hasarlı halde bulunmuştu. Bu akılalmaz olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıp çift için arama çalışması başlatan emniyet güçleri, yüzlerce kamera kaydı ve drone kullanarak çifti aracın terk edildiği yere 1,5 km mesafede bir ahırda buldu. Karı kocanın verdiği ifade ise şaşkına çevirdi. İşte şoke eden olaydan son dakika detayları!

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:50