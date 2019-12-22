Kuruluş Osman’ın Bursalı alpleri

atv'nin bu sezon başlayan iddialı dizisi Kuruluş Osman, kısa zamanda seyirciyi etkisi altına almayı başardı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki izleyiciler, "Kuruluş Osman" dizisini köy kahvesinde alp kıyafeti giyerek izledi. Kendilerini diziye adapte eden izleyiciler dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanıyor. Çiftlik Mahallesi'nde yaşanan bu ilginç görüntüleri "Diriliş ile başladık Kuruluş ile devam ediyoruz" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan mahalle muhtarının gönderileri ise büyük beğeni aldı. Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor. Köy kahvesinde dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor.

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