Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kuruluş Osman’ın Bursalı alpleri

’ın Bursalı alpleri

’da “” dizisi bir başka izleniyor. Dizinin hayranları köy kahvesinde alp kıyafeti giyerek kılıç kuşanarak ekrana kilitleniyor

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Kuruluş Osman’ın Bursalı alpleri

atv'nin bu sezon başlayan iddialı dizisi Kuruluş Osman, kısa zamanda seyirciyi etkisi altına almayı başardı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki izleyiciler, "Kuruluş Osman" dizisini köy kahvesinde alp kıyafeti giyerek izledi. Kendilerini diziye adapte eden izleyiciler dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanıyor. Çiftlik Mahallesi'nde yaşanan bu ilginç görüntüleri "Diriliş ile başladık Kuruluş ile devam ediyoruz" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan mahalle muhtarının gönderileri ise büyük beğeni aldı. Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor. Köy kahvesinde dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor.

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman’ın Bursalı alpleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN