Makine yağcısı, kaptanı öldürdü gemide dehşet

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Korkunç olay, 20 Aralık'ta 05.00'te meydana geldi. Türkiye Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce'nin M/V Karadeniz isimli yük gemisi, Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapıyordu. Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan M/V Karadeniz'in kaptanı Bora Ekşi (42) daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yöneldi. Önce ona engel olmak isteyen 4 mürettebatı yaraladı. Evli ve bir oğlu olan kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan, yardıma gelen mürettebatın yangın tüpüyle müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Kaptan gemide hayatını kaybetti. Olayın ardından ikinci kaptan, gemiyi en yakın liman olan Sri Lanka'ya yönlendirdi. Yaşanan olay Sri Lanka Türkiye Büyükelçiliği'ne haber verildi. Şirket yetkilileri de cenazenin en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini belirtti. Bir görgü tanığı "Saldırgan farklı davranışlarda bulunuyordu. Bize boş boş bakıyordu. Durumundan şüpheleniyorduk. Her sorunlu davranıştan sonra özür diledi ve duygu sömürüsü yaptı. 3'üncü kaptanın haber vermesi ve 2'nci kaptanın anonsu ile tüm gemi uyandı" dedi.