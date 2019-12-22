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Mali müşavir sevgilisini öldürüp etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Mali müşavir sevgilisini öldürüp intihar etti
Zeytinburnu'nda bir kadın, yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, dün akşam saatlerinde Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş (46), aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen evli ve çocuklu Selahattin Beydaşlı'nın (54) ofisine geldi. Odaya geçen kadın ile mali müşavir Beydaşlı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Selahattin Beydaşlı'ya ait silahı alan Bürgen Güneş, Beydaşlı'nın göğsüne ve kafasına ateş etti. Ardından silahı kendi kafasına dayayan kadın, aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Mali müşavir sevgilisini öldürüp intihar etti
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