Mali müşavir sevgilisini öldürüp intihar etti

Zeytinburnu'nda
bir kadın, yasak
aşk yaşadığı
mali müşaviri
ofisinde öldürdükten
sonra
aynı silahla intihar
etti. Olay, dün akşam
saatlerinde Merkezefendi
Mahallesi'nde bulunan
bir sitede meydana
geldi. Bürgen Güneş
(46), aralarında gönül ilişkisi
olduğu iddia edilen
evli ve çocuklu Selahattin
Beydaşlı'nın (54) ofisine
geldi. Odaya geçen kadın
ile mali müşavir Beydaşlı
arasında bilinmeyen bir
nedenle tartışma
çıktı. Bu sırada
Selahattin
Beydaşlı'ya
ait silahı alan
Bürgen Güneş,
Beydaşlı'nın göğsüne
ve kafasına
ateş etti. Ardından silahı
kendi kafasına dayayan
kadın, aynı silahla intihar
etti. Olay sırasında ofisin
diğer odalarında bulunan
3 kişi silah seslerini
duyunca polisi aradı.
Olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin incelemesinde
Beydaşlı ile Güneş'in
hayatını kaybettiği belirlendi.