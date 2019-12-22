Mali müşavir sevgilisini öldürüp intihar etti

BUGÜN NELER OLDU

Zeytinburnu'ndabir kadın, yasakaşk yaşadığımali müşaviriofisinde öldürdüktensonraaynı silahla intiharetti. Olay, dün akşamsaatlerinde MerkezefendiMahallesi'nde bulunanbir sitede meydanageldi. Bürgen Güneş(46), aralarında gönül ilişkisiolduğu iddia edilenevli ve çocuklu SelahattinBeydaşlı'nın (54) ofisinegeldi. Odaya geçen kadınile mali müşavir Beydaşlıarasında bilinmeyen birnedenle tartışmaçıktı. Bu sıradaSelahattinBeydaşlı'yaait silahı alanBürgen Güneş,Beydaşlı'nın göğsüneve kafasınaateş etti. Ardından silahıkendi kafasına dayayankadın, aynı silahla intiharetti. Olay sırasında ofisindiğer odalarında bulunan3 kişi silah sesleriniduyunca polisi aradı.Olay yerine gelen sağlıkekiplerinin incelemesindeBeydaşlı ile Güneş'inhayatını kaybettiği belirlendi.