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Haberi: 'den sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! , Ankara ve il il bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin 5 günlük raporunu yayınlarken, sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala hava durumunda yaşanan değişiklikler vatandaşların konuyla ilgili araştırmalar yapmalarına neden oluyor. Pek çok kişi sabah saatlerinde evlerinden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. MGM, balkanlardan gelen alçak basınçlı hava neticesinde Türkiye genelinde sağanak yağış ve fırtına görülebileceği duyurdu. Öte yandan Marmara bölgesi dâhil olmak üzere yurdun büyük bir kısmında yoğun kar yağışları etkisini gösterecek. Peki, ’a kar ne zaman yağacak? Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:36
Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul, Ankara ve il il bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu yayınlarken, kar yağışı uyarılarında da bulundu. Yayınlanan 5 günlük hava durumunda da görüleceği üzere Çarşamba günü itibariyle, yurdun büyük bir kısmında kar yağışları etkisini gösterecek. Yeni yıla girmeden önce yurtta kar yağışı görülüp görülmeyeceğini merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunu araştırıyor. MGM; fırtınalı ve yağışlı havanın Türkiye genelinde etkisini göstermesini beklediğini açıklarken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI! İSTANBUL, ANKARA VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl bu zamanlarda 'da ilk kar yağışları görülmüştü. Bu yıl henüz kar yağışı görülmemesi vatandaşlar tarafından konuyla ilgili araştırmalar yapılmasına neden oluyor. Peki, Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Haberimizin ayrıntılarından konuyla ilgili detaylara ulaşabilir, MGM tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunu görüntüleyebilirsiniz...

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Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul, Ankara ve il il bugün hava nasıl olacak?
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