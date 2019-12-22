Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul, Ankara ve il il bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, son dakika kar yağışı uyarılarında da bulundu. Yayınlanan 5 günlük hava durumunda da görüleceği üzere Çarşamba günü itibariyle, yurdun büyük bir kısmında kar yağışları etkisini gösterecek. Yeni yıla girmeden önce yurtta kar yağışı görülüp görülmeyeceğini merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunu araştırıyor. MGM; fırtınalı ve yağışlı havanın Türkiye genelinde etkisini göstermesini beklediğini açıklarken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI! İSTANBUL, ANKARA VE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl bu zamanlarda İstanbul'da ilk kar yağışları görülmüştü. Bu yıl henüz kar yağışı görülmemesi vatandaşlar tarafından konuyla ilgili araştırmalar yapılmasına neden oluyor. Peki, Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Haberimizin ayrıntılarından konuyla ilgili detaylara ulaşabilir, MGM tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunu görüntüleyebilirsiniz...