O canavar için hesap vakti

BUGÜN NELER OLDU

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı. İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu. Sanık Arduç, Özdemir'i öldürdüğü ve yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanarak Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iki ayrı iddianame kapsamında açılan "Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin dava"da yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Van'da tutuklu bulunan sanık Arduç ile duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulması bekleniyor. Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Sanığın Türk Ceza Kanunu'nda yer verilen en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.