Otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

bir otomobilden başka bir araca açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay, dün 21.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 FZ 8154 plakalı otomobile, başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.