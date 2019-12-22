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Otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Maltepe'de bir otomobilden başka bir araca açılan ateş sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay, dün 21.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 FZ 8154 plakalı otomobile, başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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Otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
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