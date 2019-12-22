Polisle çatışan zehir tacirleri yaralı yakalandı

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Ümraniye'deuyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek takip edilen kişiler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1 şüpheli yaralı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Olay, dün 18.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin aracını takibe aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, uyuşturucu alış-verişi yapıldığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de silahlarını çekerek şüphelilere karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 şüpheli polis tarafından vurularak yaralandı. Diğer 2 şüpheli de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.