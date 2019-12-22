Putin Altay Türkleri için okul isteyen gazeteciye destek verdi

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RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl sonunda Rus ve yabancı gazetecilere düzenlediği geleneksel basın toplantısında eski Türk dili konusuna da değindi. Rusya'nın Türkçe konuşan Altay bölgesinden bir muhabirin, "Altay Cumhuriyeti'nde bir şehirde çocuklara Altay dilini tam olarak öğreten sadece tek bir okul var" dedi ve 30 yıl önce kurulan okulun kiralık binada bulunduğunu söyledi ve yeni bina yapımı için Putin'den yardım istedi. Türk-Rus.com'un haberine göre Putin soruyu yanıtlarken konuya ilişkin bilgisini de şöyle ortaya koydu: "Altay genel olarak en eski Türk dillerine ait bir dil. Aslında bu, büyük ölçüde diğer tüm Türk dillerinin temelini oluşturmaktadır. Büyük ölçüde de değil, neredeyse yüzde 100. Bu nedenle, genel olarak, ulusal kültürlerin, geleneklerin, dillerin incelenmesine çok daha fazla ilgi göstermemiz lazım. Ve okul acınacak bir durumda ise, özellikle ulusal dilde öğreten bir okul, bu elbette kabul edilemez. Bana 'okulun kurtarılmasına ve yeniden yapılması için yardım edin' dediniz. Söz veriyorum bunu yapacağız." Aralık 2015'teki yıllık basın toplantısında da gazetecilerin sorusu üzerine Putin, "Rusya'nın Türkçe konuşan halkları, Rusya'nın bir parçasıdır. Bu bağlamda Türk halkı ve diğer Türkçe konuşan halklar bizimle dosttur" demişti.