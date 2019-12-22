Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şanlıurfa’nın en önemli tarihi ve turistik mekanı Balıklıgöl, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı

’nın en önemli tarihi ve turistik mekanı , hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı

Peygamberler şehri olarak bilinen , bu haftasonu farklı bir ziyaretçi akınına uğradı. Yabancı turistlerin yanısıra, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistler, manevi olduğuna inandıkları Dergah ve 'de zaman geçirdi. Bazıları ise, Ayn Zeliha Gölü’nde sandal keyfi yapmayı tercih etti. İşte bu haftasonu Şanlıurfa'dan objektiflere takılanrenkli kareler...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.12.2019 16:48
Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, peygamberler şehrindeki manevi mekanlara akın etti. Şanlıurfa'ya özellikle Doğu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz bölgelerinden otobüslerle gelen yerli turistler de Dergah ve Balıklıgöl'ü mesken tuttu. Gezilerine Hz. İbrahim'in dünyaya geldiği mağarayı ziyaret ederek başlayan ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl'e büyük ilgi gösterdi. Balıklıgöl kenarındaki satıcılardan balık yemi alan vatandaşlar, balıkları besledi. Bazı yerli ve yabancı turistler ise Ayn Zeliha Gölü'nde sandal keyfi yaptı. Balıkları besledikten sonra vatandaşlar, telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmediler.
Hafta sonunu fırsat bilerek Balıklıgöl'e geldiklerini belirten bir vatandaş, "Hafta sonunu fırsat bildik ve iş arkadaşlarımızla 4 aile birlikte Balıklıgöl'e geldik. Gezdik, dolaştık, balıklara yem attık, yarın da memleketimize döneceğiz. Gittiğimizde diğer vatandaşlara da tavsiye edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bazıları da Urfa türküleri söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’nın en önemli tarihi ve turistik mekanı Balıklıgöl, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN