Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde Sarıkamış şehitleri anılıyor! Sarıkamış'ta neler yaşandı?

En acı savaşlardan biri olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatı 105 yıl önce bugün yapılmıştı. Kötü hava ve coğrafi koşullarda başlatılan harekat esnasında birçok vatan evladımız zor koşullara yenik düşerek şehit oldu. 3. Türk ordusu bu harekat sırasında ağır zayiat vermiş ve düşmanın geri çekilmesinden faydalanamamıştı. Kötü hava koşulları nedeni ile kahramanlar, yaklaşık 10 km geri çekilerek takviye gelmesini beklemek zorunda kaldı. Peki, Sarıkamış Harekatı'nda ne oldu, neler yaşandı ve bu harekat neden yapıldı? İşte 105. yıl dönümünde Sarıkamış Harekatı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

SARIKAMIŞ HAREKATI 105. YIL ÖNCE BUGÜN YAPILDI!

Kahraman Mehmetçik bundan 104 yıl önce 1914'te bu topraklar için kar, kış, ayaz demeden, emre itaat edip yollara düştü. Osmanlı Devleti, Almanya ile yapılan anlaşmanın ardından Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalmıştır. Ancak Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış olması ve yeterli hazırlıkları yapma imkânı ve zamanı olmadığından dolayı savaşın ilerleyen dönemlerinde büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. Osmanlı donanmasına bağlı Yavuz ve Midilli gemilerinin Sivastopol'u bombardımanının ardından 1 Kasım 1914 günü Rus Ordusu hududu geçerek baskın tarzında taarruza başlamıştır. Ancak ağır zayiat veren 3'üncü Türk Ordusu, geri çekilen düşmanı takip edememiş; daha elverişli bir arazide toplanmak, takviye kuvvetlerinin gelmesini beklemek ve yeni bir Rus taarruzunu karşılamaya hazır olmak amacıyla 8-10 km kadar geri çekilmiştir.