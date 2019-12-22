Sinema Müzesi’nde restorasyon bitiyor

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Kültürve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstiklal Caddesi'nde restorasyonu hızla devam eden Sinema Müzesi için yönetmen, yapımcı ve sinema yazarlarının yer aldığı sektör temsilcileri ile fikir alışverişinde bulundu. Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla en özgün yapılarından biri olan Atlas Pasajı yerleşkesinde gerçekleştirilecek Sinema Müzesi'nin teşhir tanzimi ve fonksiyonlandırılması ile ilgili yapımcı, yönetmen ve sinema yazarlarından oluşan sinema sektörünün önemli isimleri birlikte incelemelerde bulundu. Restorasyon işlemleri sona yaklaşan müzenin sektör temsilcilerinin önerileriyle daha zengin bir içeriğe sahip olacağını ifade eden bakan yardımcısı Demircan, müzenin bölgenin kültürel hayatına önemli katkı sağlayacağını ve İstiklal Caddesi'ni bir kültür havzasına dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Restorasyon çalışmaları devam eden ve 2020 yılında hizmete açılması planlanan Sinema Müzesi'nde kalıcı koleksiyonlarla birlikte süreli sergiler de yer alacak ve "ağırlayan, eğlendiren ve eğiten" bir yaklaşım sergilenecek.