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Son dakika haberi: Aşkını kanıtlamak için eski sevgilisine tecavüz etti, bıçakladı

’nin Manchester şehrinden gelen son dakika haberine göre, 17 yaşındaki bir genç, eski sevgilisine dehşeti yaşattı. Saldırgan Carty-Shaw, eski kız arkadaşı ile görüştüğü için, sevgilisi Sara tarafından terk edilince kendisini affettirmek için akıl almaz bir şey yaptı. Sevgilisi Sara, 17 yaşındaki çocuğa, “Bana aşıksan eski kız arkadaşını öldürmelisin” dedi. Shaw adındaki saldırgan, eski kız arkadaşının evine giderek bir süre onunla konuştu ve cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Sonrasında ise 16 yaşındaki kıza adeta dehşeti yaşattı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 12:07
Son dakika haberi: Aşkını kanıtlamak için eski sevgilisine tecavüz etti, bıçakladı

17 yaşındaki Carty-Shaw'ın sevgilisi Sara, Carty-Shaw'ın eski kız arkadaşı ile görüştüklerini öğrendi. Bunun üzerine bir süre sözlü tartışma yaşayan sevgililer birbirinden ayrıldı. 17 yaşındaki Shaw, ayrıldığı Sara ile tekrar sevgili olmak istediğini söyledi. Sara ise tek şartla ona geri döneceğini söyleyerek yapması gerekenleri anlattı. Sara, erkek arkadaşından eski kız arkadaşını öldürmesini istedi! Adını olaydan sonra Mori olarak değiştiren Sara'yı geri kazanmak isteyen erkek arkadaşı, 16 yaşındaki Iman Nassir'i öldürmek için plan yapmaya başladı.

ÖNCE ÖZLEMİŞ GİBİ YAPARAK EVİNE GİTTİ

Manchester şehrinde yaşayan eski kız arkadaşı Nassir'in evine giden çocuk, kızla konuşarak onu özlediğini söyledi. Yaklaşık 2 saat cinsel ilişki yaşamaya zorladıktan sonra dehşet başladı.

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Son dakika haberi: Aşkını kanıtlamak için eski sevgilisine tecavüz etti, bıçakladı
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