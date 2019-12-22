Son Dakika Haber: O dizideki hastalık gerçek oldu! Bulaşıcılığı herkesi korkutuyor!

Dr. House dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisindeki hastalık gerçek oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre; bundan tam 25 yıl önce habersizce bu hastalıkla yaşayan şu an 62 yaşındaki adam unutkanlık ve kişilik değişimleri yaşıyordu. Sonrasında çekilen beyin MR'ında domuzdan bulaşan tenyanın beyne yerleşerek birkaç bölgede tümör benzeri kitlelere neden olduğu anlaşıldı. Hasta, antibiyotik ve parazit ilaçları ile tedavi edilirken konu ile ilgili son dakika detayları korkuttu.

İşte ayrıntılar…