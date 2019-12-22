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Son Dakika Haberi: ’de korkutan ! Kandilli Rasathanesi 23 Aralık

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre saatler gece 02.58’de ’nin Pülümür ilçesinde meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntı Tunceli’de ve çevre illerde tedirginlik yaratırken can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizin içerisinden Tunceli’de yaşanan deprem ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir, son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 23.12.2019 07:11
Son Dakika Haberi: Tunceli’de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Aralık

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, saatler gece 02.58'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntı çevre illerdeki vatandaşları da tedirgin etti. Can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, haberimizin detaylarından Tunceli'de yaşanan deprem ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir, 23 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

TUNCELİ'DE KORKUTAN DEPREM! 23 ARALIK KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte ayrıntılar…

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Son Dakika Haberi: Tunceli’de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Aralık
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