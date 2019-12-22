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'de korkutan ! İşte son depremler

'de son dakika bir korkutan meydana geldi. 4.2 şiddetindeki deprem paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 07:08
Tunceli'de korkutan deprem! İşte son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 5 KİLOMETRE

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

İşte ülkemizde meydana gelen son depremler...

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Tunceli'de korkutan deprem! İşte son depremler
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