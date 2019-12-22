Tunceli'de korkutan deprem! İşte son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.



DEPREMİN DERİNLİĞİ 5 KİLOMETRE



Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.



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