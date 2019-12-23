A101 aktüel ürünler kataloğunda dev fırsat indirimi! 26 Aralık A101 aktüel kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Perşembe yüzlerce üründe indirim yapan mağazanın bu haftaki kataloğunda yılbaşı ürünleri dikkat çekiyor. Buna göre '' A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tanesi olmayı başaran firmanın çok sayıda ürününde birçok indirimi bulunuyor. Bu haftaki indirimli ürünlerde Samsung Mikrodalga Fırıni Toshiba 43" Full HD Smart Led TV, Honor 9 Lite Cep Telefonu, Sinbo STM-5817 Elektrikli Semaver yer alıyor. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan 26 Aralık A101 aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla geliyor. İşte tam liste!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA DEV İNDİRİM FIRSATI (26 ARALIK 2019)

Türkiye'nin her ilçesinde hizmet veren A101 26 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her evin ihtiyacına göre hazırlanan katalogta Samsung Mikrodalga Fırıni Toshiba 43" Full HD Smart Led TV, Honor 9 Lite Cep Telefonu, Sinbo STM-5817 Elektrikli Semaver dikkat çekiyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı!