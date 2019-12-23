Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Aralık 2019

Kandilli Rasathanesi ise AFAD tarafından dakika dakika olarak duyurulan son depremler verilerine göre, Akdeniz'de 3.3 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de olan sarsıntının saatini 09.48 olarak açıklarken, şiddetini ise 3.2 olarak duyurdu. Öte yandan AFAD, depremin Antalya'nın Kaş ilçesine 100 km uzakta olduğu bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıklarken; derinliğini 6.8 km olarak resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 23 ARALIK 2019

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.