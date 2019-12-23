Ankara Valiliğinden son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı! Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat...

Ankara Valiliği tarafından son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre yarın ve Salı günü başkentte yaşanması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşların tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulanırken çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi durumlar yaşanabileceğinden Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden başkentte yaşayan vatandaşlar için uyarı yayınladı. Meteoroloji tarafınan ise rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. İşte Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ilgili diğer detaylar…

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI! KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA OLACAK…

Haberimizin devamında twitter üzerinden kamuoyu ile paylaşılan açıklama ile ilgili tüm detaylara ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…