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Ankara Valiliğinden ve fırtına uyarısı! Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat...

tarafından açıklaması geldi! tarafından yapılan uyarısının ardından 23-24 Aralık tarihleri arasında yaşanması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için başkentte yaşayan vatandaşların tüm olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi durumlar için kamuoyuna sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Türkiye genelinde yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar vatandaşları tedirgin ederken işte Ankara Valiliği tarafından gelen son dakika açıklaması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri ile ilgili tüm detaylar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 08:20
Ankara Valiliğinden son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı! Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat...

tarafından uyarısı yapıldı. hava durumu tahminlerine göre yarın ve Salı günü başkentte yaşanması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşların tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği vurgulanırken çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi durumlar yaşanabileceğinden Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden başkentte yaşayan vatandaşlar için uyarı yayınladı. Meteoroloji tarafınan ise rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. İşte Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ile ilgili diğer detaylar…

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI! KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA OLACAK…

Haberimizin devamında twitter üzerinden kamuoyu ile paylaşılan açıklama ile ilgili tüm detaylara ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz…

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Ankara Valiliğinden son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı! Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat...
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