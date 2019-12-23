Beylikdüzü'nde rüzgar binanın dış cephe kaplamasını uçurdu

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan rüzgar ve lodos vatandaşlara zor anlar yaşatırken, rüzgar Beylikdüzü'nde bir sitenin dış cephe kaplamasını yerinden uçurdu. Dış cephe kaplaması karşı binaya uçup evlere zarar verirken, park halinde olan araçlarda zarar gördü. Bu sırada evine girmek için aracını park eden bir aile ise son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kaldırımı şeritle kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri de düşme riski taşıyan diğer kaplamaları söktü. Apartmanda oturan Davut A. isimli bir vatandaş ise yaşadığı korku dolu dakikalarını anlattı.



"Bomba patladı sandık"

Yüksek bir gürültü ile dışarıya çıktığını söyleyen Davut A.; "Maalesef bizim binamıza vurarak aşağıya düştü. 2 dakika ile can kaybından kurtulduk. Bu olaydan iki dakika önce bir aile aracından inip apartmana girdi. Gerçekten çok feci bir durum. Geçen sene de bu binanın diğer cephesi aynı şekilde uçmuştu. Artık sorumsuzluk mu ? İhmalkarlık mı? bilemiyoruz. Burada park halinde olan araçlar zarar gördü. Binada büyük hasar var. Ben içeride oturuyordum o sırada bomba patladı sandık. Yine de buna şükür ediyoruz can kaybı olmadı" diye konuştu.

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