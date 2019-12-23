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aktüel ürünler kataloğunda sürpriz fırsatlar! 27 Aralık ürünler kataloğu dopdolu!

aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle dikkat çeken kataloğun ilk sayfasındaki mutfak malzemeleri yer alıyor. 27 Aralık’tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler şimdiden raflardaki yerini aldı. Özellikle ev hanımlarının gözdesi olan mağazada her zevke ve her isteğe göre ürün bulabilirsiniz. Buna göre ‘’ ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan BİM market zincirlerinin indirim kataloglarında bu hafta büyük sürprizler yer alıyor. Cuma gününden itibaren teknolojiden gıda ürünlerine, ev aletlerinden cam ürünlere çeşitli fırsat indirimi sizleri bekliyor. Haberimizde, 27 Aralık kataloğuna bakabilir, indirimli ürünlerin fiyatlarına göre alışveriş yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 23:21
BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz fırsatlar! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

27 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla raflara dizilen teknolojiden gıda ürünlerine, ev aletlerinden cam ürünlerindeki birçok fırsat sizleri bekliyor. Bu bağlamda '' ürünlerde bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yıla geçmeden önce uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kataloğundaki indirimli ürünlerden yararlanmak istiyor. Herkesin bütçesine uygun ve kaliteli ürünleriyle adından sıkça söz ettiren kataloğu haberimizin devamında yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? (27 ARALIK 2019)

Her yaştan ve her bütçeden kesime hitap eden BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birçok fırsat yer alıyor. Haberimizin devamında yer alan görselden, aktüel kataloğunun tam listesine bakabilirsiniz. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi sizlerle…

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BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz fırsatlar! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
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