Çaresiz babayı traş köpüğüyle kandırdı!

Bir babayı '12 yaşındaki bacakları tutmayan kızını tedavi edeceğim' yalanıyla kandıran ve traş köpüğünü küçük kızın bacaklarına sürdürterek sözde tedavi eden Hakan Yücel hakkında iddianame düzenlendi.

KIZINA ÇARE OLABİLİR DİYE ARADI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: Baba Cengiz Y., 12 yaşında bacakları rahatsız olduğu için yürüyemeyen kızına çare olabilir düşüncesiyle bir televizyon kanalında sunuculuk yapan şüpheli Hakan Yücel'i aradı. Yücel'e kızının rahatsızlığından bahseden baba, telefonla canlı yayına katılıp şüpheli ile konuştu.

2 BİN 500 LİRA İSTEDİ



Şüpheli bu sırada kızının tedavisi için Çarşamba Havalimanı'nda görüşebileceklerini söyledi. Bir süre sonra baba ve şüpheli havalimanında buluştu. Yücel, 12 yaşındaki küçük kızı burada elleriyle muayene etti. Sözde muayane sonrası küçük kızı tedavi edebileceğini ve bu iş için 2 bin 500 lira istediğini söyledi. O an parası olmayan baba, kısa süre sonra şüphelinin banka hesabına istediği parayı havale etti.

"BUZ VE TRAŞ KÖPÜĞÜ SÜR"



Ödeme ardından Baba Cengiz Y. ve şüpheli arada bir telefonla görüştü. Ancak küçük kızı tedavi edeceğini iddia eden Hakan Yücel ağızları açık bırakan bir tedavi sundu. Yücel, kızın bacaklarına, boynuna buz ve traş köpüğü sürülmesini istedi. Çaresiz baba bir süre şüphelinin verdiği reçeteyi uyguladı. Ancak kızının durumunda hiçbir değişiklik meydana gelmedi.

Bu durum üzerine şüpheliye ulaşmaya çalışan baba, şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve Hakan Yücel'den şikâyetçi oldu.

İfadesi alınan şüpheli, belgeli masaj uzmanı olduğunu, olay tarihinde çeşitli rahatsızlıkları olan kişilere masaj yaptığını, müştekiye de kızına masaj yapabileceğini söylediğini iddia etti. Yaptıkları görüşmede müştekiye kızının omurilik kısmına buz sürüp kremlemesini söylediğini, traş kremi sürmesini söylemediğini, 2012 yılında trafik kazası geçirmesi sonrasındaki tedavi sürecinde çevresi ile irtibatının koptuğunu, bu nedenle müştekinin kendisine ulaşamamış olabileceğini ileri sürdü.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK



Savcılık şüphelinin, kızının yürüyememesi nedeniyle zor durumunda bulunan müştekiye onu tedavi edeceği yönünde umut oluşturarak kendisine para havalesi yapmasını sağladığını kaydetti. Hakan Yücel'in 'Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Halen bir başka suç nedeniyle Ordu Açık Cezaevi'nde bulunan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.