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Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı

İlk denemesi sonuçsuz kaldı. Bir başka otomobile yöneldi. Düz kontak yaparak çaldığı ikinci otomobille satarken yakalandı. Otomobil çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şahsın kimliğini araştıran polis, zanlının cezaevi firarisi olduğunu öğrendi. S.A., çaldığı otomobilde, uyuşturucu satışından elde ettiği paralarla birlikte yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 17:06
Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi olan S.A., gece saatlerinde park halindeki otomobili çalmaya çalıştı. Ancak ilk denemesi sonuçsuz kalınca bu kez aynı sokakta başka otomobile yöneldi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Otomobili düz kontak yaparak çalan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde park halindeki otomobili yerinde bulamayan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu S.A., çaldığı otomobilde yakalandı.

ÇALDIĞI ARAÇTA, UYUŞTURUCULAR İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Araçta yapılan aramada satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi. Ekipler S.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı
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