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'da cami inşaatında ceset bulundu

'da bir cami inşaatında ceset bulundu, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:14

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 86'ıncı Sokak'ta yapımı devam eden Takva Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cami inşaatının içinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören boya yapmaya gelen görevli, durumu muhtar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın kesici aletle yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi de gelerek çevre güvenliğini aldı.
Cami inşaatında olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, şahsın intihar mı ettiği veya cinayete mi kurban gittiği ile ilgili henüz kesin bir bilginin olmadığı öğrenildi.
Yapılan inceleme sonrası kimliği belirlenen şahsın cansız bedeninin otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

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Elazığ'da cami inşaatında ceset bulundu
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