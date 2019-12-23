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kimdir ve neden öldü? Cinnet ‘’’’ şiiri ile ünlenmişti!

Cinnet () şiiri ile fenomen haline gelen tiyatro oyuncusu ’tan acı haber bu sabah geldi. 77 yaşındaki Ercan Kont, Adana’da Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Alzheimer hastalığına yakalanan Kont'un hayatını kaybetmeden kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleştiği öğrenildi. Peki, Ercan Kont kimdir ve neden öldü?

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:52
Ercan Kont kimdir ve neden öldü? Cinnet ‘’Ben Deli Değilim’’ şiiri ile ünlenmişti!

Tiyatro oyuncusu 'tan bu sabah saatlerinde acı haber geldi. Kont, Adana'nın Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde özel bir huzurevinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Kont'un cesedini Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Ercan Kont, '''' şiiri ile bir dönem fenomen haline gelmişti.

BEN DELİ DEĞİLİM ŞİİRİ İLE FENOMEN OLMUŞTU

''Ben Deli Değilim'' şiiri ile akıllarımızda kalan Ercan Kont'tan bu sabah saatlerinde acı haber geldi. 77 yaşındaki tiyatrocu kaldığı huzur evinde hayatını kaybetti.

İşte tüm detaylar;

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Ercan Kont kimdir ve neden öldü? Cinnet ‘’Ben Deli Değilim’’ şiiri ile ünlenmişti!
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