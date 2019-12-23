Ercan Kont kimdir ve neden öldü? Cinnet ‘’Ben Deli Değilim’’ şiiri ile ünlenmişti!

Tiyatro oyuncusu Ercan Kont'tan bu sabah saatlerinde acı haber geldi. Kont, Adana'nın Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde özel bir huzurevinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Kont'un cesedini Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Ercan Kont, ''Ben Deli Değilim'' şiiri ile bir dönem fenomen haline gelmişti.

BEN DELİ DEĞİLİM ŞİİRİ İLE FENOMEN OLMUŞTU

''Ben Deli Değilim'' şiiri ile akıllarımızda kalan Ercan Kont'tan bu sabah saatlerinde acı haber geldi. 77 yaşındaki tiyatrocu kaldığı huzur evinde hayatını kaybetti.

İşte tüm detaylar;