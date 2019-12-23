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Eşini bıçakla öldürdü polise teslim oldu

Bahçelievler’de uzun süredir işsiz olan Cezayir uyruklu Rached H., tartıştığı eşi ’yı bıçakla öldürüp polise teslim oldu

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Eşini bıçakla öldürdü polise teslim oldu
İstanbul'da kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre Şirinevler Mahellesi'nde oturan Cezayir uyruklu Rached H. (42), karısı Mazouzi Fatiha (52) ile gece boyunca tartıştı. Bir süredir eşine şiddet gösterdiği de iddia edilen Rached H. sabaha karşı 04.00 sıralarında eline aldığı bıçakla Mazouzi Fatiha'yı öldürdü. Daha sonra Fetih Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibini durduran Rached H., cinayeti itiraf etti. Zanlı ile birlikte eve giden polisler evin salonunda Mazouzi Fatiha'nın yüz kısmı açıkta kalacak şekilde üzeri örtülmüş cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan incelemede üzerinde kan bulunan 1 adet meyve ve 1 adet ekmek bıçağı bulundu. Gözaltına alınan Rached H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mazouzi Fatiha'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mazouzi Fatiha'nın yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time çalıştığı ve sürekli evde olan kocasının iş bulup çalışmamasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
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Eşini bıçakla öldürdü polise teslim oldu
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