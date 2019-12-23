Gülmekten ölüyordu!

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Antalya'da gülerken içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşayan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede hayatta kaldı. Bilinci kapanan Yardımcı'ya, apar-topar götürüldüğü hastanede oksijen desteğinde bulunuldu. Bilinci açılan ve 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen Yardımcı, "Bir yudum çay benim gibi 120 kilo ağırlığındaki bir adamı öldürüyordu" dedi. Acil servis doktoru Sevgi Doğan ise "İlk kez bir yudum çaydan ölümün eşiğine gelen insan gördüm" diye konuştu.