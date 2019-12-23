İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat
07.45'de Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
08.30'da Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)