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ve seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan Deniz Otobüsleri () ile 'nin () bazı seferleri iptal edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:00
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat

07.45'de Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

08.30'da Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
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