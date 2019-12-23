Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kayıp olarak aranırken, yaylada cesedi bulundu

Kayıp olarak aranırken, yaylada cesedi bulundu

'de 11 gündür kayıp olarak aranan 'un (33) cansız bedeni, 'nda bulundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:44
Kayıp olarak aranırken, yaylada cesedi bulundu

Kent merkezine bağlı Zincirliköprü Köyü'nde yaşayan Fatih Uzun, 12 Aralık'ta Rize Adliye Sarayı'na gitmek için evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, kendisinden bir daha haber alamadığı Uzun için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında Uzun'a ait bir ize ulaşılamadı.

Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nın Soğuksu mevkisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden yöre sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Fatih Uzun olduğunu tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Uzun'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: Doğumu yaptıran doktor intihar etmişti! Bir haftada 4 babası oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp olarak aranırken, yaylada cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN