Leyla davasında gizli tanık sürprizi

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AĞRI'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası ile ilgili gizli tanık ortaya çıktı. Gizli tanık verdiği beyanda olayla ilgili tutuklu bulunan küçük Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir ile baba Nihat Aydemir arasında para mevzusu ve miras paylaşımı nedeniyle husumet olduğu ve olay günü küçük kız ile birlikte Yusuf Aydemir'i gördüğünü iddia etti. X66YZ kod isimli gizli tanık, "Köyde 7-8 yıl önce siyasi kavgalar oldu. Bu aileden birçok kişi nezarete alındı. Haklarında davalar açıldı. Yusuf'un kardeşleri Ziya ve İsa Aydemir yurt dışına kaçmak istedi. İsa kaçtı, Ziya kaçarken yakalandı. 20 bin lira kefaletle serbest kaldı. Bu parayı Yusuf traktörünü satarak ödemiş. Yusuf daha sonra parayı diğer kardeşlerinden istemiş. Aile içinde durumu en iyi olan Nihat olduğundan Yusuf, eşinin de baskısıyla hep Nihat'a yüklenmiş. Bundan dolayı Nihat'la aralarında husumet oldu" dedi.Gizli tanık, şöyle devam etti: "Olay günü Leyla evin önünde Yusuf'un yanındaydı. Başka bir çocuk da oradaydı. Bir süre sonra Yusuf'un yanında sadece o çocuğun olduğunu gördüm. Leyla, Nihat'ın en sevdiği kızıydı. Nihat'a ders vermek için Leyla'yı seçtiklerini tahmin ediyorum." 17 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Aydemir, kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, amca Yusuf Aydemir (41) ise geçen ay görülen duruşma sonrası tutuklanmıştı.